Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie um 23:20 Uhr 1,0 Prozent auf 43,51 USD. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,97 USD ab. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,97 USD. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 1.771 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,27 USD. Dieser Kurs wurde am 28.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 22,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 46,18 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 17.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,35 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 149.986,00 CNY gegenüber 135.471,00 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 16.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,09 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tencent