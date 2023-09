Tencent Aktie News: Tencent am Freitagnachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Tencent-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 37,50 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:59 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 37,50 EUR zu. Die Tencent-Aktie legte bis auf 37,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 36,78 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 19.566 Tencent-Aktien.

Am 27.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 22,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2022 bei 23,87 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 16.08.2023 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,88 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,75 CNY erwirtschaftet worden. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 149.208,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 134.034,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 15,43 CNY je Aktie aus.

