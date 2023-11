Tencent Aktie News: Tencent wird am Mittwochmittag ausgebremst

Tencent im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 38,01 EUR nach.

Die Tencent-Aktie notierte um 11:22 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 38,01 EUR. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 37,84 EUR. Bei 38,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 4.370 Tencent-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,65 EUR erreichte der Titel am 27.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 21,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,02 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,38 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 15.11.2023. Es stand ein EPS von 4,66 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 3,14 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 140.093,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 154.625,00 CNY ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2024 veröffentlicht.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2023 auf 16,04 CNY je Aktie.

