Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tencent. Das Papier von Tencent befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ OTC-Handel 3,5 Prozent auf 34,11 USD ab.

Um 23:20 Uhr ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 34,11 USD. Die Tencent-Aktie sank bis auf 32,45 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,45 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 59.041 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei 53,27 USD markierte der Titel am 28.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 32,45 USD. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 5,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tencent ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,66 CNY. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 3,14 CNY je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent auf 154.625,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 140.093,00 CNY in den Büchern gestanden.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 19.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 16,20 CNY je Tencent-Aktie.

