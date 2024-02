Tencent Aktie News: Tencent legt am Freitagvormittag zu

Tencent im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tencent. Das Papier von Tencent legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,1 Prozent auf 37,00 USD.

Die Aktie notierte um 23:20 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 37,00 USD zu. Die Tencent-Aktie legte bis auf 37,74 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,16 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.483 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,64 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 36,86 Prozent wieder erreichen. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,45 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,30 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 2,40 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,67 CNY belaufen.

Am 16.11.2023 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS belief sich auf 4,66 CNY gegenüber 3,14 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 154.625,00 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 140.093,00 CNY erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Tencent am 20.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Tencent-Anleger Experten zufolge am 19.03.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2023 16,22 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

