Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Vormittag fester

Die Tencent-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 22:20 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 44,72 USD. Im Tageshoch stieg die Tencent-Aktie bis auf 45,25 USD. Bei 44,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 6.035 Tencent-Aktien.

Am 28.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,27 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Am 29.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 90,99 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tencent ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,76 CNY je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 140.093,00 CNY – eine Minderung von 1,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 142.368,00 CNY eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Tencent am 17.05.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,24 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.net

