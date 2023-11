Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 41,13 USD.

Um 23:20 Uhr fiel die Tencent-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 41,13 USD ab. Die Tencent-Aktie sank bis auf 41,00 USD. Bei 41,63 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ OTC 9.003 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2023 bei 53,27 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,52 Prozent. Am 26.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,85 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 15.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,66 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,14 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 154.625,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 140.093,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Tencent am 20.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2023 16,04 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

