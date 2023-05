Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Tencent 38,61 EUR

Die Aktie verlor um 15:49 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 38,90 EUR. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,82 EUR nach. Mit einem Wert von 39,37 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.004 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2022 Kursverluste bis auf 23,87 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 62,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 17.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 3,35 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,40 CNY je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 149.986,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 135.471,00 CNY eingefahren.

Am 16.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2023 14,98 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

