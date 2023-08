Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagvormittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Tencent. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,7 Prozent auf 40,84 USD zu.

Um 23:20 Uhr sprang die Tencent-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 40,84 USD zu. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 41,30 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,74 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 28.573 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,27 USD an. Mit einem Zuwachs von 30,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 23,42 USD erreichte der Anteilsschein am 29.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 16.08.2023. Das EPS wurde auf 3,88 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,75 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 149.208,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 134.034,00 CNY umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,32 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

