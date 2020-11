Tencent-Aktie aktuell: Tencent höher

Zuletzt konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,3 Prozent auf 63,99 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 63,99 EUR. Bei 63,90 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten 6.399 Tencent-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.11.2020 00:00:00 bei 69,95 EUR. Bei einem Wert von 36,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.03.2020 00:00:00).

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 15,63 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen.

