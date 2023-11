Tencent Aktie News: Tencent am Mittag billiger

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 37,53 EUR.

Die Tencent-Aktie wies um 12:01 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 37,53 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 37,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,90 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.203 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 48,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 22,86 Prozent niedriger. Bei 31,02 EUR fiel das Papier am 28.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tencent gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,66 CNY. Im Vorjahresviertel waren 3,14 CNY je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent auf 154.625,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 140.093,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 20.03.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 16,04 CNY im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Konkurrenz zu Netflix, Amazon & Co.: Alibaba und T&B Media Global wollen thailändisch-chinesische Unterhaltungsbranche revolutionieren

Ausblick: Tencent mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fondsmanager Peter E. Huber: So können Anleger von einer Rezession profitieren - China-Aktien im Blick