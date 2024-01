Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagmittag fester

Tencent im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Tencent. Zuletzt wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 34,06 EUR nach oben.

Das Papier von Tencent legte um 12:02 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 34,06 EUR. Bei 34,29 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,02 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 6.452 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 48,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.01.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 30,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 10,39 Prozent sinken.

Tencent veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,66 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,14 CNY erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 154.625,00 CNY. Im Vorjahresviertel waren 140.093,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Tencent am 20.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 19.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 16,23 CNY je Aktie aus.

