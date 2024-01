Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag in Grün

Tencent im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Tencent. Zuletzt wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 36,49 USD nach oben.

Die Tencent-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 02:10 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 36,49 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 38,05 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 35,48 USD. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 64.787 Aktien.

Am 28.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,27 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 45,96 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 32,45 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,08 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 15.11.2023 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,66 CNY gegenüber 3,14 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 154.625,00 CNY – ein Plus von 10,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 140.093,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 20.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.03.2025 erwartet.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2023 auf 16,20 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

