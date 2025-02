Tencent Aktie News: Tencent schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

So bewegt sich Tencent

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 59,27 EUR nach oben.

Um 15:55 Uhr wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 59,27 EUR nach oben. Die Tencent-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,88 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 58,99 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 3.303 Tencent-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2025 auf bis zu 64,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Bei einem Wert von 31,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,12 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 3,40 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 13.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,27 HKD. Im Vorjahresviertel waren 4,13 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,98 Prozent auf 181,93 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 166,94 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2024 22,69 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

