Tencent Aktie News: Tencent am Mittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tencent zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Tencent-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 39,74 EUR.

Um 11:56 Uhr wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 39,74 EUR nach oben. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,99 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,19 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 8.729 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 48,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,42 Prozent. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,87 EUR. Mit Abgaben von 39,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 17.05.2023 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,35 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 2,40 CNY je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 149.986,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 135.471,00 CNY umgesetzt.

Voraussichtlich am 16.08.2023 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Tencent rechnen Experten am 14.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 15,18 CNY je Tencent-Aktie.

