Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Tencent. Die Tencent-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 40,01 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:06 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 40,01 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 40,50 EUR. Bei 39,19 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 29.423 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,65 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 23,87 EUR fiel das Papier am 25.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 40,35 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 17.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,35 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,40 CNY je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 149.986,00 CNY gegenüber 135.471,00 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 16.08.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Tencent-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 15,18 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Vor Microsoft-Merger: Berkshire Hathaway trennt sich von erheblichem Activision-Anteil

Prosus-Aktie tiefer: Prosus will an Tencent-Beteiligung festhalten

Billionen-Dollar-Chance: Wie KI den Markt revolutionieren wird - und welche chinesischen Aktien sich besonders lohnen