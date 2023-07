Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Blick auf Tencent-Kurs

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 1,8 Prozent auf 42,98 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie um 23:20 Uhr 1,8 Prozent auf 42,98 USD. Die Tencent-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,65 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,89 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 7.111 Tencent-Aktien.

Am 28.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,27 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 23,94 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,42 USD. Dieser Wert wurde am 29.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,52 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 17.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,35 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,40 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 135.471,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 149.986,00 CNY ausgewiesen.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 16.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 15,18 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

