Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 38,11 EUR zu.

Die Tencent-Aktie konnte um 11:58 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 38,11 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Tencent-Aktie bei 38,11 EUR. Mit einem Wert von 37,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.370 Tencent-Aktien den Besitzer.

Bei 48,65 EUR erreichte der Titel am 27.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2022 bei 23,87 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 16.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,88 CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,75 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 149.208,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 134.034,00 CNY umgesetzt.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 15,32 CNY je Tencent-Aktie.

