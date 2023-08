Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Vormittag fester

So entwickelt sich Tencent

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Tencent-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 41,17 USD.

Die Tencent-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Um 23:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 41,17 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 41,34 USD. Bei 41,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 14.901 Tencent-Aktien den Besitzer.

Bei 53,27 USD markierte der Titel am 28.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 22,71 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,42 USD. Dieser Wert wurde am 29.10.2022 erreicht. Abschläge von 43,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 16.08.2023. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,88 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,75 CNY je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 149.208,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 134.034,00 CNY umgesetzt.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 15,32 CNY in den Büchern stehen haben wird.

