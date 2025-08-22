DAX24.323 -0,2%ESt505.469 -0,4%Top 10 Crypto15,72 -4,8%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin94.943 -2,0%Euro1,1696 -0,2%Öl68,16 +0,6%Gold3.368 -0,1%
Kurs der Tencent

Tencent Aktie News: Tencent macht am Montagmittag Boden gut

25.08.25 12:05 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent macht am Montagmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tencent. Das Papier von Tencent konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 2,4 Prozent auf 67,69 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
67,46 EUR 1,35 EUR 2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere um 11:49 Uhr 2,4 Prozent. In der Spitze gewann die Tencent-Aktie bis auf 67,74 EUR. Bei 67,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.036 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 59,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,59 CNY aus.

Tencent veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,52 HKD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 199,09 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 14,48 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Tencent am 12.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2025 26,83 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

