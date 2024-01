Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit Einbußen

So entwickelt sich Tencent

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tencent. Zuletzt fiel die Tencent-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 36,45 USD ab.

Die Tencent-Aktie gab im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr um 0,1 Prozent auf 36,45 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 36,29 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,31 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 4.155 Stück.

Bei 53,27 USD erreichte der Titel am 28.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 46,13 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 32,45 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 10,98 Prozent sinken.

Tencent gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,66 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,14 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 154.625,00 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 140.093,00 CNY umsetzen können.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 19.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 16,23 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

