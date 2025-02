Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Mittag fester

Kurs der Tencent

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 61,57 EUR.

Um 11:59 Uhr stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 61,57 EUR. In der Spitze gewann die Tencent-Aktie bis auf 62,08 EUR. Bei 62,03 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.765 Tencent-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 64,45 EUR. 4,68 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.03.2024 (31,17 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,12 CNY aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 13.11.2024. Das EPS wurde auf 6,27 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 4,13 HKD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 181,93 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,94 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 19.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 22,69 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.net

