Tencent Aktie News: Tencent steigt am Mittwochvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 43,77 USD nach oben.

Um 23:20 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 43,77 USD. Bei 44,85 USD erreichte die Tencent-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 44,57 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.724 Tencent-Aktien.

Am 28.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 53,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,42 USD. Dieser Wert wurde am 29.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 46,50 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 17.05.2023. Das EPS belief sich auf 3,35 CNY gegenüber 2,40 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 149.986,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 135.471,00 CNY eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Tencent am 16.08.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Tencent rechnen Experten am 14.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 15,18 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

