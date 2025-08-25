DAX24.184 -0,4%ESt505.406 -0,7%Top 10 Crypto15,65 -1,3%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1639 +0,2%Öl67,77 -1,4%Gold3.368 ±0,0%
Blick auf Tencent-Kurs

Tencent Aktie News: Tencent gibt am Mittag ab

26.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 1,1 Prozent auf 67,05 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
67,28 EUR -0,53 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:58 Uhr ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 67,05 EUR. Bei 67,01 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,79 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 2.514 Tencent-Aktien.

Am 25.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,89 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,39 EUR ab. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 58,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 4,50 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,59 CNY je Tencent-Aktie.

Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,60 HKD gegenüber 5,52 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 199,09 Mrd. HKD im Vergleich zu 173,92 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2025 auf 26,83 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tencent

Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tencent Holdings Ltd

DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
