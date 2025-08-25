Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagvormittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 67,41 EUR.
Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:18 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 67,41 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 67,41 EUR. Bei 67,79 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 493 Tencent-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 0,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 42,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.
Nachdem Tencent seine Aktionäre 2024 mit 4,50 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,59 CNY je Aktie ausschütten.
Am 13.08.2025 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 HKD. Im Vorjahresviertel waren 5,52 HKD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent auf 199,09 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173,92 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 26,83 CNY je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
