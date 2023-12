Tencent Aktie News: Tencent verliert am Dienstagvormittag kräftig

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 9,6 Prozent auf 33,07 EUR.

Um 21:59 Uhr ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 9,6 Prozent auf 33,07 EUR. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,21 EUR nach. Mit einem Wert von 31,67 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 287.562 Stück.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 48,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 47,11 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,62 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 15.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 4,66 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,14 CNY je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 154.625,00 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 140.093,00 CNY umgesetzt.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 16,25 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

IPOs im neuen Jahr unter der Lupe: Diese Unternehmen wollen 2024 an die Börse gehen

NVIDIA-Aktie an der NASDAQ deutlich leichter: Chinesische Konkurrenten bedrohen wohl mit eigenen KI-Chips NVIDIAs Vormachtstellung

Konkurrenz zu Netflix, Amazon & Co.: Alibaba und T&B Media Global wollen thailändisch-chinesische Unterhaltungsbranche revolutionieren