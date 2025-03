Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagnachmittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 61,86 EUR.

Das Papier von Tencent konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 2,3 Prozent auf 61,86 EUR. Im Tageshoch stieg die Tencent-Aktie bis auf 61,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 60,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.449 Tencent-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,25 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,49 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 42,63 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2024 mit 4,50 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,50 CNY je Aktie ausschütten.

Am 19.03.2025 hat Tencent die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,05 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,11 HKD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 186,49 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 167,77 Mrd. HKD umgesetzt.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,10 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

