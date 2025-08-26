Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Tencent im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 2,9 Prozent auf 65,81 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 11:41 Uhr 2,9 Prozent auf 65,81 EUR. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,81 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,83 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 1.935 Tencent-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,89 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,16 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2024 bei 42,39 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 55,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,59 CNY ausgeschüttet werden.

Am 13.08.2025 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,60 HKD gegenüber 5,52 HKD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent auf 199,09 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173,92 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 26,83 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

NVIDIA-Aktie im Visier: NVIDIA stoppt wohl Zulieferer bei Produktion des H20-KI-Chips für China

Alibaba-Aktie im Blick: Starkes Analysten-Sentiment und positive Marktimpulse für Alibaba

Ausblick: Tencent gewährt Anlegern Blick in die Bücher