Tencent Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tencent

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tencent. Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,9 Prozent auf 65,80 EUR.

Das Papier von Tencent befand sich um 16:02 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 2,9 Prozent auf 65,80 EUR ab. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,80 EUR nach. Bei 66,83 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 7.663 Tencent-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 67,89 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Am 10.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 35,58 Prozent Luft nach unten.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,50 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,59 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 6,60 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,52 HKD je Aktie erzielt worden. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 199,09 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 26,83 CNY im Jahr 2025 aus.

