Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 35,20 EUR.

Das Papier von Tencent konnte um 16:02 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 35,20 EUR. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,68 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,36 EUR. Bisher wurden via Tradegate 4.557 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 38,21 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 23,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 31,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 16.08.2023 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,88 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,75 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 134.034,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 149.208,00 CNY ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Tencent wird am 15.11.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Tencent-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 15,39 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

