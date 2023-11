Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Montagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tencent gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Tencent-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 37,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 37,90 EUR. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,03 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,76 EUR. Bisher wurden heute 5.490 Tencent-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,65 EUR erreichte der Titel am 27.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 22,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.11.2022 bei 31,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 15.11.2023 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,66 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,14 CNY je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 154.625,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140.093,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 10,37 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Tencent am 20.03.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,11 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Konkurrenz zu Netflix, Amazon & Co.: Alibaba und T&B Media Global wollen thailändisch-chinesische Unterhaltungsbranche revolutionieren

Ausblick: Tencent mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fondsmanager Peter E. Huber: So können Anleger von einer Rezession profitieren - China-Aktien im Blick