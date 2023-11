Tencent Aktie News: Tencent am Montagvormittag höher

Tencent im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Tencent konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,2 Prozent auf 41,60 USD.

Die Tencent-Aktie konnte um 20:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 41,60 USD. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 42,21 USD zu. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 39,81 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.295 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,27 USD an. Gewinne von 28,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,85 USD ab. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 30,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 15.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,66 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,14 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 154.625,00 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 10,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 140.093,00 CNY erwirtschaftet worden.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 16,10 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

