Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 3,7 Prozent auf 59,03 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:52 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 3,7 Prozent auf 59,03 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 58,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.526 Tencent-Aktien.

Am 21.02.2025 markierte das Papier bei 64,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,18 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.03.2024 Kursverluste bis auf 31,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 47,20 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,40 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,12 CNY je Tencent-Aktie.

Tencent gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,27 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,13 HKD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,98 Prozent auf 181,93 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 166,94 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 19.03.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 22,69 CNY je Tencent-Aktie.

