Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagmittag mit Aufschlag

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 4,1 Prozent auf 44,70 EUR. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,91 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,62 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 9.004 Tencent-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 48,65 EUR. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 8,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2022 (23,87 EUR). Mit einem Kursverlust von 87,30 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 22.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,04 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 9,30 CNY je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 144.954,00 CNY. Im Vorjahresviertel waren 144.188,00 CNY in den Büchern gestanden.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 17.05.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,71 CNY je Tencent-Aktie.

