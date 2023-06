Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Tencent-Kurs

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 39,11 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:01 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 39,11 EUR. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 39,11 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,11 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.265 Tencent-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,65 EUR erreichte der Titel am 27.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 23,87 EUR fiel das Papier am 25.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 38,98 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 17.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,35 CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,40 CNY je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 149.986,00 CNY. Im Vorjahresviertel waren 135.471,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Tencent am 16.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 15,07 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

