Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 40,99 EUR.

Die Aktie notierte um 11:56 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 40,99 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 41,10 EUR. Bei 40,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 13.194 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 48,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.01.2023). 18,69 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,87 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 41,78 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 17.05.2023 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es stand ein EPS von 3,35 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 2,40 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 149.986,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 135.471,00 CNY umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Tencent am 16.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 15,19 CNY fest.

