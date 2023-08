Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tencent gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Tencent-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 38,65 EUR.

Um 15:48 Uhr konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,2 Prozent auf 38,65 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 38,79 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 38,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.182 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 48,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Am 25.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,87 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 61,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 16.08.2023 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,88 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,75 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 149.208,00 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 134.034,00 CNY umgesetzt worden waren.

Am 15.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 15,36 CNY je Aktie belaufen.

