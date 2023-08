Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Vormittag schwächer

So entwickelt sich Tencent

Die Aktie von Tencent gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 40,39 USD.

Die Tencent-Aktie wies um 23:20 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 40,39 USD abwärts. Die Tencent-Aktie sank bis auf 40,30 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.071 Tencent-Aktien.

Am 28.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,27 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 31,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,42 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 16.08.2023 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,88 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,75 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 149.208,00 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 134.034,00 CNY umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Tencent am 15.11.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2023 auf 15,36 CNY je Aktie.

