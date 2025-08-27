Tencent Aktie News: Tencent wird am Mittag ausgebremst

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tencent. Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 65,73 EUR.

Um 11:46 Uhr rutschte die Tencent-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,1 Prozent auf 65,73 EUR ab. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,28 EUR nach. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 65,28 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.274 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 35,51 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Tencent-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,59 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tencent 4,50 HKD aus.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,60 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,52 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 199,09 Mrd. HKD gegenüber 173,92 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,83 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

NVIDIA-Aktie im Visier: NVIDIA stoppt wohl Zulieferer bei Produktion des H20-KI-Chips für China

Alibaba-Aktie im Blick: Starkes Analysten-Sentiment und positive Marktimpulse für Alibaba

Ausblick: Tencent gewährt Anlegern Blick in die Bücher