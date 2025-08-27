DAX24.026 -0,1%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto16,07 +0,4%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.824 +1,4%Euro1,1662 +0,2%Öl67,82 ±0,0%Gold3.395 -0,1%
Aktie im Blick

Tencent Aktie News: Tencent wird am Mittag ausgebremst

28.08.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tencent. Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 65,73 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
65,73 EUR -0,07 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:46 Uhr rutschte die Tencent-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,1 Prozent auf 65,73 EUR ab. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,28 EUR nach. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 65,28 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.274 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 35,51 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Tencent-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,59 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tencent 4,50 HKD aus.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,60 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,52 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 199,09 Mrd. HKD gegenüber 173,92 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,83 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tencent Holdings Ltd

DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
DatumRatingAnalyst
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
14.07.2011Tencent kaufenAsia Investor
21.06.2011Tencent kaufenAsia Investor
10.02.2011Tencent kaufenDer Aktionär
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
12.08.2011Tencent underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tencent Holdings Ltd nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen