Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagnachmittag verlustreich

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tencent-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 37,81 USD ab.

Die Tencent-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 15:46 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 37,81 USD. Bei 37,81 USD markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,40 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 36.295 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,27 USD an. Gewinne von 40,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.10.2022 (23,42 USD). Mit Abgaben von 38,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 16.08.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,88 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,75 CNY je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent auf 149.208,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 134.034,00 CNY in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 15,43 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

