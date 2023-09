Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagvormittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 38,26 USD.

Das Papier von Tencent befand sich um 23:20 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ OTC-Handel 1,3 Prozent auf 38,26 USD ab. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 38,21 USD. Bei 38,46 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 8.771 Tencent-Aktien den Besitzer.

Bei 53,27 USD markierte der Titel am 28.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 39,24 Prozent Luft nach oben. Am 29.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 16.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,88 CNY gegenüber 2,75 CNY im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 149.208,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 134.034,00 CNY eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 15.11.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,43 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

