Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Montagvormittag stärker

29.01.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Tencent gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Tencent-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 36,49 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie um 23:20 Uhr 0,1 Prozent auf 36,49 USD. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,74 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,20 USD. Bisher wurden heute 26.996 Tencent-Aktien gehandelt. Am 28.01.2023 markierte das Papier bei 53,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 31,49 Prozent niedriger. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,45 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,07 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Am 15.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,66 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,14 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 154.625,00 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 140.093,00 CNY umgesetzt. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.03.2025. In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 16,23 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie Nach großem Rebranding - Was wurde aus dem Krypto-Metaverse-Projekt MultiversX? PUMA-Aktie im Plus: PUMA kooperiert für E-Commerce-Geschäft mit Tencent IPOs im neuen Jahr unter der Lupe: Diese Unternehmen wollen 2024 an die Börse gehen

