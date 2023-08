Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 39,10 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Tencent-Papiere um 16:06 Uhr 1,6 Prozent. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,30 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.280 Tencent-Aktien.

Am 27.01.2023 markierte das Papier bei 48,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 19,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2022 (23,87 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Tencent gewährte am 16.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,88 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,75 CNY je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 149.208,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 134.034,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,37 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

NYSE-Wert NIO-Aktie: Diese Großinvestoren halten die größten Anteile an NIO

Ausblick: Tencent stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: Tencent stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor