Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Tencent-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 41,84 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 23:20 Uhr stieg die Tencent-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 41,84 USD. Bei 41,99 USD erreichte die Tencent-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 40,39 USD. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.951 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,27 USD. Dieser Kurs wurde am 28.01.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Bei 23,42 USD erreichte der Anteilsschein am 29.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 44,03 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 16.08.2023 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,88 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,75 CNY je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent auf 149.208,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 134.034,00 CNY in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Tencent wird am 15.11.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 15,37 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

NYSE-Wert NIO-Aktie: Diese Großinvestoren halten die größten Anteile an NIO

Ausblick: Tencent stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: Tencent stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor