Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 38,05 USD abwärts.

Der Tencent-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Um 23:20 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 38,05 USD. Die Tencent-Aktie sank bis auf 37,81 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,40 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 39.933 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2023 bei 53,27 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 39,99 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.10.2022 auf bis zu 23,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Tencent ließ sich am 16.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,88 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,75 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 149.208,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 134.034,00 CNY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 15.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,43 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

