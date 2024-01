Tencent Aktie News: Tencent büßt am Nachmittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Der Tencent-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,5 Prozent auf 32,06 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:03 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 32,06 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tencent-Aktie ging bis auf 32,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 24.820 Tencent-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 47,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 32,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (30,52 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 4,80 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 15.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,66 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,14 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 154.625,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 140.093,00 CNY eingefahren.

Die Tencent-Bilanz für Q4 2023 wird am 20.03.2024 erwartet. Tencent dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.03.2025 präsentieren.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 16,22 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Nach großem Rebranding - Was wurde aus dem Krypto-Metaverse-Projekt MultiversX?

PUMA-Aktie im Plus: PUMA kooperiert für E-Commerce-Geschäft mit Tencent

IPOs im neuen Jahr unter der Lupe: Diese Unternehmen wollen 2024 an die Börse gehen