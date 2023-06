Tencent Aktie News: Tencent am Freitagnachmittag gesucht

Tencent im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 39,18 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 39,18 EUR zu. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,19 EUR aus. Bei 38,74 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 6.406 Tencent-Aktien.

Am 27.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,17 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2022 auf bis zu 23,87 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 64,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tencent gewährte am 17.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,35 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 135.471,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 149.986,00 CNY ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Tencent am 16.08.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,07 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

