Tencent Aktie News: Anleger greifen bei Tencent am Vormittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Tencent-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 42,29 USD.

Um 23:20 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 42,29 USD. Bei 42,66 USD markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 42,21 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.937 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,27 USD an. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 25,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.10.2022 bei 23,42 USD. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 80,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 16.08.2023 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 3,88 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,75 CNY je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 149.208,00 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 134.034,00 CNY eingefahren.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 15,37 CNY fest.

