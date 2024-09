Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag im Minus

Kurs der Tencent

Die Aktie von Tencent gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 51,00 EUR.

Um 16:06 Uhr ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 51,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 50,80 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 52,21 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.754 Tencent-Aktien.

Bei 52,21 EUR erreichte der Titel am 30.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,37 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,51 EUR am 22.01.2024. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 67,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,73 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 3,40 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 14.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,52 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 3,08 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 173,92 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,61 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Tencent am 13.11.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,69 CNY je Tencent-Aktie.

