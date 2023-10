Tencent Aktie News: Tencent zieht am Mittag an

Tencent im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt sprang die Tencent-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 35,70 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:55 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,6 Prozent auf 35,70 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Tencent-Aktie bei 35,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,50 EUR. Bisher wurden heute 3.153 Tencent-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.01.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,27 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,96 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Tencent veröffentlichte am 16.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 3,88 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 2,75 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 149.208,00 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 134.034,00 CNY umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 15.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 15,39 CNY fest.

